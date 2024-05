Quarta-feira será de sol e temperatura ultrapassa 30ºC

Esta quarta-feira (8) no Rio Grande do Sul terá domínio de uma massa de ar seco em grande parte do Estado. O vento predomina no quadrante Norte, por vezes com rajadas moderadas. A expectativa é de tempo abafado com temperaturas mínimas e altas acima da média histórica.

Por outro lado, municípios de fronteira com o Uruguai têm alerta para eventos de chuva forte com risco de temporais isolados. A cheia nos rios segue em níveis graves e de grande impacto na Região Metropolitana de Porto Alegre. A Lagoa dos Patos entra em fase de alerta para o risco de grande cheia com efeitos graves. Faz calor e a temperatura passa de 30°C em grande parte das regiões.

Em Porto Alegre, a quarta-feira será de sol e temperatura alta. Na quinta-feira poderá voltar a chover. De forma geral, os modelos não indicam grandes volumes. A partir de sexta-feira, a instabilidade deve retornar ao Estado e se mantém por vários dias.

RIO GRANDE DO SUL



Máxima: 32°C

Mínima: 15°C



PORTO ALEGRE



Máxima: 31ºC

Mínima: 21°C