Cinco barragens gaúchas encontram-se em situação de emergência

O governo do Estado monitora, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Operador Nacional do Sistema (ONS), a situação das barragens no Rio Grande do Sul. Dados parciais divulgados nesta terça-feira (7) apontam que cinco estruturas estão em situação de emergência, apresentando risco de rompimento e já com ações de resposta em andamento. Barragens monitoradas pela Aneel e pelo ONS Nível de EmergênciaRisco de ruptura iminente, exigindo providências para preservar vidas.UHE 14 de Julho, em Cotiporã e Bento Gonçalves UHE Passo Fundo Nível de AlertaQuando as anomalias representam risco à segurança da barragem, exigindo providências para manutenção das condições de segurança.UHE Machadinho UHE Barra Grande Nível de AtençãoQuando as anomalias não comprometem a segurança da barragem no curto prazo, mas exigem monitoramento, controle ou reparo no decurso do tempo.UHE Dona Francisca, em Nova Palma UHE Castro Alves, em Nova Roma do Sul/Nova Pádua UHE Monte Claro, em Bento Gonçalves/Veranópolis UHE Bugres - Barragem Divisa, em Canela UHE Bugres - Barragem do Blang, em Canela UHE Canastra, em Canela PCH Furnas do Segredo, em Jaguari Barragens monitoradas pela SemaNível de EmergênciaBarragem de São Miguel, em Bento Gonçalves Barragem Saturnino de Brito, em São Martinho da Serra Barragem do Arroio Barracão, em Bento Gonçalves Nível de AlertaCapané, em Cachoeira do Sul Barragem do Assentamento PE Belo Monte Nível AtençãoBarragem do Saibro, em Viamão Samuara, em Caxias do Sul Dal Bó, em Caxias do Sul Assentamento PE Jânio Guedes, em São Jerônimo Assentamento PE Tupy, em Taquari Filhos de Sepé, em Viamão