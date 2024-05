CCR ViaSul restabelece ligação, em caráter emergencial, de Carazinho a Lajeado, na BR-386/RS

Na tarde desta terça (7), a CCR ViaSul, concessionária responsável pela BR-386/RS, liberou o fluxo de veículos, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF/RS), entre Marques de Souza e Fontoura Xavier. Sob regulação e fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a concessionária reforça, ainda, que existem 16 pontos com bloqueio parcial da via nesse trecho, onde o fluxo opera em sistema de pare-e-siga por via provisória e, por isso, é fundamental que os motoristas redobrem a atenção nesses locais.

Com essa liberação, segundo nota da ANTT, agora é possível percorrer o trajeto de Carazinho até a região de Lajeado, no km 350, na ponte sobre o rio Taquari. Em paralelo, as equipes da concessionária formada por geólogos, engenheiros e especialistas de infraestrutura do Estado seguem avaliando as condições dos trechos afetados pelas inundações, visando desobstruir as vias fundamentais para o transporte de pessoas e recursos.

Desde a última segunda (6), também está liberado, sem restrições, o fluxo de veículos leves e pesados sobre a ponte do Rio Taquari, no km 350, em Lajeado. A ANTT destaca ainda que o tráfego opera em sistema de contrafluxo apenas pela pista Sul (sentido Capital), ou seja, em pista simples, com limite de velocidade de 40 km/h.

Ainda não há previsão de liberação total da rodovia. A CCR ViaSul orienta aos motoristas para que evitem utilizar a rodovia neste período e, caso necessário, que o façam buscando caminhos alternativos. Outras informações podem ser obtidas pelo 191 da PRF ou pelos canais de comunicação da CCR ViaSul no 0800 000 0290, no site www.ccrviasul.com.br ou, ainda pelo WhatsApp (51) 3303-3858.