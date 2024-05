Ufrgs suspende atividades acadêmicas de 11 a 18 de maio

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) emitiu, na tarde desta terça-feira (7), Portaria que suspende todas as atividades acadêmicas presenciais e não presenciais entre os dias 11 e 18 de maio. A decisão ocorre também após suspensão de atividades no dia 3 de maio, e desta segunda-feira (6) até a próxima sexta-feira (10). A informação foi publicada no portal da instituição.

Segundo a universidade, a suspensão se dá devido ao estado de calamidade pública nos municípios do Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre e Região Metropolitana. Ainda, garante que a suspensão não trará prejuízo ao Calendário Escolar do Ano Acadêmico.

A Portaria determina, ainda, a elaboração de um Plano de Contingência para mitigar os impactos decorrentes desta situação de calamidade no âmbito acadêmico, que será desenvolvido pelas estruturas organizacionais ligadas às atividades acadêmicas sob coordenação da Pró-Reitoria de Coordenação Acadêmica, como forma de apresentar proposta, se for o caso, de alteração no Calendário Escolar.