Aulas permanecerão suspensas na rede municipal de Porto Alegre até sexta-feira

Por conta da enchente histórica que atinge Porto Alegre, as aulas nas escolas da rede municipal de educação permanecerão suspensas até a próxima sexta-feira (10). As escolas municipais de ensino fundamental Aramy Silva, Elyseu Paglioli, Jean Piaget, Grande Oriente do Rio Grande do Sul e Porto Novo atuam como alojamento provisório de morados de áreas atingidas - mais de 500 pessoas estão nestes pontos. Nas demais unidades escolares, não atingidas pelas cheias, há acolhimento aos alunos, familiares e comunidade.“Assim como grande parte da cidade, muitas das nossas escolas e dos nossos servidores também foram durante atingidos. Estamos analisando diariamente o cenário, junto das direções escolares, para que possamos definir como faremos de forma segura o retorno das aulas, quando for possível”, destaca o secretário de Educação, José Paulo da Rosa, em nota. Ainda durante a semana devem ser divulgadas novas definições referentes às aulas para a próxima semana.Nas escolas municipais, além do acolhimento e alimentação, está sendo disponibilizado aos atingidos apoio de uma equipe de mais de 50 psicólogos e assistentes sociais, da Associação Brasileira de Educação, Saúde e Assistência (ABESS), parceirizada da prefeitura, responsável pelo programa Incluir + POA.Os alimentos disponíveis nos estoques das escolas foram disponibilizados para atendimentos das unidades que atuam como abrigo e os excedentes doados para produção de refeições ao desabrigados.