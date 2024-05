Rio Grande Do Sul tem mais de 450 mil pontos sem luz

O governo do Rio Grande do Sul atualizou nesta nesta terça-feira (7), às 9hs, o número de pontos que seguem sem energia elétrica no Estado. O Grupo Equatorial Energia (CEEE) informou que 11,45% do total de clientes estão sem luz, já a Rio Grande Energia (RGE) comunicou que 7,9% dos clientes são afetados pela falta de energia elétrica.



O boletim apresentado pelo governo também traz dados sobre a situação do fornecimento de água e telefonia e informações sobre bloqueios totais ou parciais de rodovias estaduais, além do panorama nas escolas da Rede Estadual.

LEIA TAMBÉM: Defesa Civil confirma 90 mortes no RS em função das chuvas





Energia elétrica, água e telefonia



• CEEE Equatorial: 206,11 mil pontos sem energia elétrica (11,45% do total de clientes);

• RGE Sul: 245 mil pontos sem energia elétrica (7,9% do total de clientes);

• Corsan: 649.132 clientes sem abastecimento de água (22% do total de clientes);

• Tim: 20 municípios sem serviços de telefonia e internet;

• Vivo: 172 municípios sem serviços de telefonia e internet;

• Claro: 19 municípios sem serviços de telefonia e internet.



Rodovias bloqueadas



As chuvas que atingem o Estado provocam danos e alterações nas rodovias estaduais gaúchas. Nesta terça (7), são 95 trechos em 41 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes, conforme atualização das 8h. Confira aqui a lista de bloqueios



As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).



A Secretaria de Logística e Transportes (Selt) trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres. Veja a seguir a situação de cada rodovia atingida.



As aulas foram retomadas em 23 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs): Uruguaiana (10ª); Osório (11ª); Erechim (15ª); Rio Grande (18ª); Palmeira das Missões (20ª); Três Passos (21ª); São Luiz Gonzaga (32ª); São Borja (35ª), Ijuí (36ª); Caxias do Sul (4ª), Pelotas (5ª), Santa Cruz do Sul (6ª), Passo Fundo (7ª), Santa Maria (8ª), Cruz Alta (9ª), Bagé (13ª), Santo ngelo (14ª), Bento Gonçalves (16ª), Santa Rosa (17ª); Santana do Livramento (19ª); Vacaria (23ª); Soledade (25ª) e Carazinho (39ª).



Ainda não há previsão de retomada em Porto Alegre (1ª), São Leopoldo (2ª), Estrela (3ª), Guaíba (12ª), Cachoeira do Sul (24ª), Canoas (27ª) e Gravataí (28).



Dados das escolas afetadas (danificadas, servindo de abrigo, com problemas de transporte, com problema de acesso e outros)



• 790 escolas

• 216 municípios

• 27 CREs

• 273.155 estudantes impactados

• 388 escolas danificadas

• 52 escolas servindo de abrigo