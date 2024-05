Cestas de alimentos chegam ao RS a partir desta terça-feira

As primeiras 1,5 mil cestas de alimentos para atender as famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul começam a chegar ao Estado nesta terça-feira (7), numa ação conjunta da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O MDS destinou R$ 8,39 milhões para compra inicial de 52 mil cestas de alimentos para o Estado. As informações são da assessoria da estatal.



A pasta está mobilizando mais R$ 7 milhões para aquisição de outras 45 mil cestas de alimentos, totalizando 97 mil unidades para distribuição aos municípios em situação de emergência reconhecida pelo governo federal. "Tudo que houver necessidade, na parte de alimentação, no que tocar para a Conab, vamos proceder com urgência o abastecimento", disse o presidente da Conab, Edegar Pretto.

