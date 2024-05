RS tem novo alerta de grande volume de chuva; veja áreas de risco

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta válido para o Rio Grande do Sul intitulado "Grande Perigo" de risco de chuvas moderadas a forte com volume maior que 100 mm/dia. Os temporais devem atingir o Estado entre esta terça-feira (7) e a manhã de quarta (8).

As rajadas de ventos podem superar 100 km/h, com queda de granizo em áreas isoladas do extremo Sul do Rio Grande do Sul (Litoral Sul; parte Sul da Encosta do Sudeste e da Serra do

Sudeste).

No restante da metade Sul gaúcha e parte da Missões, o perigo é de chuvas de moderadas a forte, entre 50mm/dia até 100mm/dia, com trovoadas, possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento entre 60km/h e 100km/h.