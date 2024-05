Governo do Rio Grande do Sul amplia regiões com aulas retomadas

As Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) definiram que, a partir desta terça-feira (7), escolas de mais 14 localidades do Estado poderão retomar suas atividades, seguindo análise das condições particulares de cada local. A decisão ocorreu após reunião com o governo do Estado nesta segunda-feira (6). Outros municípios cujas áreas haviam sido menos afetadas pelas chuvas já haviam sido liberadas para funcionamento no domingo.

Não há previsão de retomada nas escolas estaduais de Porto Alegre, e nas Coordenadorias Regionais de São Leopoldo, Estrela, Guaíba, Cachoeira do Sul, Canoas e Gravataí.



Confira as cidades que já estão com aulas liberadas:

Caxias do Sul

Pelotas

Santa Cruz do Sul

Passo Fundo

Santa Maria

Cruz Alta

Bagé

Santo Ângelo

Bento Gonçalves

Santa Rosa

Santana do Livramento

Vacaria

Soledade

Carazinho

Uruguaiana

Osório

Erechim

Rio Grande

Palmeira das Missões

Três Passos

São Luiz Gonzaga

São Borja

Ijuí