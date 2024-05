Terça-feira terá manutenção do sol na maior parte do Estado

A terça-feira será mais um dia em que o Rio Grande do Sul passará pelo domínio de uma massa de ar seco na maior parte das regiões. A expectativa é de tempo abafado, com máximas acima da média histórica para este período do ano, o que será essencial no momento em que o Estado ainda tenta se recuperar da maior tragédia ambiental de sua história.

A situação só será contrária nos municípios que fazem fronteira com o Uruguai, onde há alerta para eventos de chuva forte com risco de temporais isolados. Na Capital, o retorno de eventos de precipitação é esperado a partir de amanhã, mas de forma geral, com poucos volumes de água. Também é a partir desta quarta que as temperaturas terão declínio em todo o Rio Grande do Sul.

A partir desta semana, a Lagoa dos Patos entra numa fase de alerta para o risco de enchentes com efeitos graves na sua costa e na faixa litorânea do Estado. As principais vítimas dessa cheia devem ser os municípios da Zona Sul gaúcha.