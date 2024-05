Unimed Nordeste RS instala unidade de campanha em Santa Tereza

equipe multidisciplinar da Unimed Nordeste RS formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos e engenharia clínica chegou nesta segunda-feira (6) para socorro às vítimas e voluntários em profissionais ficarão por tempo indeterminado no município dando todo o suporte necessário à Secretaria Municipal da Saúde. As informações são da Unimed Nordeste RS. Umada Unimed Nordeste RS formada porchegou nesta segunda-feira (6) para socorro às vítimas e voluntários em Santa Tereza , uma das cidades fortemente afetadas pelas chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. Osno município dando todo o suporte necessário à Secretaria Municipal da Saúde. As informações são da Unimed Nordeste RS.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura de Porto Alegre não recomenda consumo de água de fontes públicas





A estrutura instalada na Rua Amadeu Piccinini, s/n, no Centro de Santa Tereza, tem condições de atendimentos de baixa e alta complexidades, desde consultas, suturas, ferimentos de pele e monitoração, até o uso de ventiladores e de intubação, por exemplo. Uma minifarmácia também está à disposição dos moradores. Os profissionais da Unimed atuarão em turnos de 24 horas.





Produtos de higiene pessoal e fraldas geriátricas são mais urgentes

O Complexo Hospitalar Unimed, em Caxias do Sul, tem sido um dos pontos de coleta de donativos. Na manhã deste domingo (5), foram arrecadadas cerca de duas toneladas de doações, que incluíram roupas, cobertores, colchões, alimentos, itens de higiene pessoal e limpeza, além de medicamentos.



As doações foram destinadas à Fundação Caxias, à ONG Nono Giacomelli e também enviadas por helicóptero para outros locais no Estado, como Roca Sales, Canoas e Vale do Taquari.



Segundo as entidades assistenciais, no momento, a necessidade mais urgente é por produtos de higiene pessoal, como escova e pasta de dente, sabonetes, absorventes, além de fraldas geriátricas adultas. Quanto aos medicamentos, a Unimed fechou parceria com representantes de diversos laboratórios e tem conseguido atender as demandas.



A população pode continuar realizando doações no Bloco B do Complexo Hospitalar Unimed, localizado na Rua Carlos Bianchini, 1.744, bairro Marechal Floriano, em Caxias do Sul.