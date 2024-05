Hemocentro solicita que doadores de sangue façam agendamento pela internet

Devido ao grande número de doadores interessados em doar sangue no Hemocentro em Porto Alegre, a direção do local solicita que a partir desta segunda-feira (6/5) seja feito o agendamento pela internet antes de irem até o serviço.



O agendamento é realizado pelo site da Secretaria da Saúde (SES), de forma fácil e segura.



Com essa medida o Hemocentro pode organizar e agilizar o atendimento, possibilitando a maior brevidade possível neste momento de calamidade pública no Estado.



O Hemocentro precisa de todos os tipos de sangue. A doação continua sendo muito necessária e contribuirá para a manutenção dos estoques de maneira segura. Alguns hemocomponentes, como as plaquetas, precisam ser utilizadas em curto espaço de tempo.



Quem puder fazer o agendamento para doação colaborará muito. Uma doação salva até quatro vidas.

O que é preciso para doar sangue

Estar em boas condições de saúde;

Apresentar documento oficial de identidade com foto;

Ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que os candidatos a doadores com menos de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou por responsável legal;

Pesar no mínimo 50 Kg com desconto de vestimentas;

O limite de idade para a primeira doação é de 60 anos;

Não estar em jejum e evitar alimentação gordurosa;

Ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação;

Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação;

Não fumar pelo menos duas horas antes da doação.

Quais os impedimentos temporários

Gripe ou febre;

Gestantes ou mães que amamentam bebes com menos de 12 meses;

Até 90 dias após aborto ou parto normal e até 180 dias após cesariana;

Tatuagem ou acupuntura nos últimos 12 meses;

Exposição à situação de risco para a AIDS (múltiplos parceiros sexuais, ter parceiros usuários de drogas);

Herpes labial.

Outros critérios que impedem a doação serão verificados por ocasião da entrevista de triagem.