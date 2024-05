Confira as condições nas rodovias administradas pela CSG, no Vale do Caí e na Serra gaúcha.



PONTO COM BLOQUEIO TOTAL

•ERS-122, entre os km 39 e 51, de Nova Milano (Farroupilha) a São Vendelino, devido à queda de barreiras e rompimento de pista.



PONTOS LIBERADOS

•ERS-122, entre os km 103 e 115, entre Flores da Cunha e Antônio Prado. Trânsito orientado pela equipe da concessionária, em pare e siga, e a passagem dos veículos é acompanhada por viatura do Serviço de Atendimento ao Usuário da CSG.

•ERS-122, dos km 0 ao 39, entre Portão a São Vendelino

•ERS-446, dos km 0 ao 14, entre Carlos Barbosa e São Vendelino

•RSC-287, dos km 0 ao 21, entre Montenegro e São Leopoldo

•ERS-240, dos km 0 ao 33, entre Montenegro e São Leopoldo



A CSG alerta que o tempo de deslocamento nos trechos liberados é maior em função de pontos em sistema de pare e siga, estreitamento de pista e desvios. É preciso paciência dos motoristas, cuidado redobrado e respeito à sinalização.



SAIBA COMO CHEGAR ATÉ SÃO LEOPOLDO

Para se deslocar até a Avenida Sharlau, em São Leopoldo, a população serrana que partir de Campestre da Serra e Ipê deve acessar a ERS-122, do km 155, até o km 59 em Farroupilha, podendo se deslocar pela RSC-453, do km 120 ao km 101, em Garibaldi. Em seguida, poderá acessar a BRS-470, sentido a Carlos Barbosa, adentrar na ERS-446 até o entroncamento com a ERS-122, em São Vendelino, sentido a Bom Princípio, e seguir pela ERS-240 até São Leopoldo.

No Vale do Caí, a RSC-287 e ERS-240 estão totalmente liberadas. Desde o entroncamento com a BR-386, passando por Montenegro, Capela de Santana, Portão, até São Leopoldo, no entroncamento com a BR-116 (fim do trecho de concessão da CSG).



ATENÇÃO

Desde às 15h do dia 1º maio, as cobranças dos seis pórticos do pedágio free flow estão suspensas. Ainda não há previsão de retorno.