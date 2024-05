Após chuvas, semana começa com tempo seco na maior parte do RS

cheia histórica no Guaíba enchentes em diversos pontos do Rio Grande do Sul segunda-feira (6) deve ser de sol com nuvens e temperaturas altas no período da tarde. Após dias marcados por fortes chuvas que levaram àe a, a semana inicia com tempo seco na maior parte do Estado. De acordo com as informações da Metsul Meteorologia, ae temperaturas altas no período da tarde.

A semana inicia com mínima de 16ºC e máxima de 31ºC no Rio Grande do Sul. Nas cidades na fronteira com o Uruguai, sobretudo no Litoral Sul, no entanto, há possibilidade de chuva. Já na terça-feira (7), o sol deve chegar a ainda mais cidades gaúchas. Na quarta (8), apesar do sol aparecer, terá passagem de frente fria trazendo momentos de chuva, com temporais especialmente na Campanha e região Oeste.

Previsão para Porto Alegre

Na Capital, o ar seco predomina e a segunda-feira será de sol e nuvens, com mínima de 19ºC e máxima de 31ºC. A terça-feira também será de tempo firme. A chuva deve voltar à Capital e Região Metropolitana na quarta-feira (8).