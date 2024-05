Voluntários com embarcações podem atuar em operações de resgate

Voluntários que têm embarcações e motos aquáticas estão liberados para auxiliar no resgate de vítimas das enchentes. Não há exigência de habilitação para condução desses equipamentos, conforme informações do governo do Estado, por meio do Gabinete de Crise.



Com essa medida, as forças integradas de resposta ampliam a capacidade de resgate e evacuação de áreas afetadas pelas enchentes, o que ajuda a salvar mais vidas e mitigar o impacto da situação de extrema emergência enfrentada por diversos municípios gaúchos.