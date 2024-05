Porto Alegre tem apenas 12 caminhões-pipa disponíveis, diz Melo

Em coletiva neste domingo (5), o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, afirmou que apenas 12 caminhões-pipa estão disponíveis na Capital. Alguns hospitais possuem sistema próprio e a prefeitura busca auxílio para o restante.

Após vazamento, o dique do bairro Sarandi está nivelado com o nível do Guaíba, conforme o prefeito de Porto Alegre.



No entanto, neste momento, apenas duas das seis estações de bombeamento estão funcionando. O Departamento Municipal de Água e Esgotos, juntamente com a CEEE Equatorial, percorrem trechos da cidade para energizar a estação de bombeamento São João. A prefeitura busca empresas de outras regiões do País para trazer um gerador, segundo o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.

