Racionamento de água é fundamental em todo o Estado

A Corsan está restabelecendo, aos poucos, o abastecimento de água em alguns municípios. A companhia considera precipitado, no entanto, iniciar serviços como limpeza de ruas e edificações. A prioridade, até que o serviço seja restabelecido plenamente, é a utilização em serviços de emergência como hospitais e abrigos, além do uso pessoal consciente para higiene e culinária.



Em cenário de volume reduzido de água potável disponível - devido a problemas críticos diversos na captação, tratamento e distribuição da água - é determinante contar com consumidores conscientes para garantir que haja disponibilidade de água para todos, já que a retomada será lenta e gradual, quando acontecer.



Enquanto os prejuízos ainda estão sendo contabilizados, equipamentos reparados e substituídos para voltar a fornecer água de qualidade à plena operação, o racionamento continua.

Dicas para economizar água

- Escovar os dentes com um copo de agua

- Colocar desinfetante no vaso sanitário e acumular uns xixis

- desinfetar as mãos com álcool gel

- banho: se molha, fecha o chuveiro, ensaboa, enxágua rápido. Cabelo pode esperar

- roupas e plantas podem esperar e, na medida do possível, louça também

- se precisar lavar algo, utilize uma bacia para o enxágue

- abra as torneiras só num fio de água quando necessário