Corsan emite boletim com atualização de abastecimento

Em novo boletim do Centro de Operações Integradas (COI), emitido às 11h30min deste domingo (5), a Corsan relata novo reforço de frentes de trabalho na tentativa de atenuar as consequências do desastre climático às estruturas de abastecimento. Ao todo, 78 caminhões-pipa já são empregados para mitigar impactos a pelo menos 120 mil imóveis. A prioridade é para hospitais, postos de saúde e também abrigos para onde pessoas resgatadas estão sendo levadas em diversas cidades. A Companhia utiliza reservatórios do Parkshopping Canoas e AABB do município para acelerar a recarga dos pipas e também iniciou a montagem de caixas d’água comunitárias, que estão sendo entregues prontas para uso nas cidades mais atingidas – especialmente Canoas, Esteio e Sapucaia. Três helicópteros e uma aeronave de pequeno porte estão mobilizados pela empresa para deslocar equipes (montadores, soldadores, eletromecânicos, encanadores) e equipamentos para manutenção das unidades no Vale do Taquari.

A situação na Região Metropolitana é a mais delicada neste momento, com 566 mil imóveis sem água em oito municípios. Guaíba e Eldorado são abastecidas por geradores, com pontos de reajuste do sistema em Guaíba e graves dificuldades enfrentadas em Eldorado, que tem 90% das estruturas operacionais submersas. Canoas segue 100% desabastecida, com a Estação de Tratamento de Água (ETA) Rio Branco e captações submersas, abastecendo por pipas. As cidades de Cachoeirinha, Alvorada e Viamão também estão sendo abastecidas por caminhões-pipa, enquanto em Gravataí, 50% do fornecimento de água está normalizado. De acordo com estimativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) encomendada pela Corsan, a projeção da variação de nível do Guaíba deve viabilizar a retomada das instalações operacionais da Companhia na Região Metropolitana quando a cota do rio chegar a 4,9 metros, o que está estimado para o dia 7, terça-feira. Em sequência, serão reativadas a captação de Alvorada (07/05, cota 4,9m), ETA Niterói e ETA Esteio(08/05, cota 4,5m), captação de Cachoeirinha (09/05, cota 4,2m), e ETA Rio Branco, captação do Guaíba e captação Arroio das Garças (10/05, cota 3,85m).



O avanço das enchentes deixa um total 52 de municípios desabastecidos em todo o Estado na manhã deste domingo (5), interrompendo o fornecimento de água em cerca de 839 mil imóveis. Neste momento, junto com a região metropolitana, as regiões Nordeste (144 mil imóveis sem água em 25 municípios), Central (91 mil imóveis em 9 municípios) e Sinos (32 mil imóveis em 6 municípios) são as mais impactadas.



Equipes da Corsan trabalham em força-tarefa ininterrupta para tomar soluções emergenciais imediatas. Para intensificar os esforços, o Grupo Aegea está trazendo técnicos em eletromecânica de outras unidades do país para auxiliar no reparo dos equipamentos danificados pelas cheias.



Até o momento, a Corsan mobilizou e instalou 48 geradores para suprir a falta de energia elétrica nos sistemas operacionais em cidades onde foi possível, por acesso rodoviário, entregar os equipamentos. Neste momento, eles sustentam o funcionamento dos sistemas de abastecimento de água para cerca de 200 mil famílias.



Os problemas enfrentados pelas equipes da Corsan, que trabalham se revezando em regime de plantão, evidenciam a proporção das dificuldades enfrentadas pela Companhia para reparar estruturas do sistema de abastecimento de água em dezenas de cidades drasticamente afetadas pelas cheias. Os complicadores são diversos: alagamento das estruturas operacionais da Corsan, devido ao escoamento da água das cheias das bacias mais altas para as regiões mais baixas; a falta de energia elétrica, que interrompe sistemas de captação, tratamento e distribuição em diversos municípios; a grande quantidade de vegetação e destroços que obstruem as redes de captação; e a dificuldade de acesso a algumas localidades, tornando ainda mais complexa a realização de reparos.



Em função das fortes chuvas, a Corsan intensificou o monitoramento e alerta nas 35 maiores barragens da Companhia. Na quinta-feira (2), foram emitidos alertas de emergência para as barragens de São Miguel e Barracão, em Bento Gonçalves, e Saturnino de Brito, em Santa Maria. A situação das três segue inalterada, e a Corsan já iniciou tratativas com o Exército e a Prefeitura de Bento Gonçalves para reparar a margem direita da Barragem Barracão.



Mesmo com a leve baixa da água das barragens da região, a Companhia mantém a recomendação à população de que preze por sua segurança evitando as áreas do entorno, que ainda são de risco e, por precaução, estão isoladas. Os institutos de Meteorologia ainda preveem chuva para maioria das regiões do Estado neste final de semana, podendo ser mais fortes na Noroeste, Norte, Serra gaúcha; Missões, Centro, Vales, Metropolitana e litoral norte.



Com equipe especializada para o serviço, o sistema está sendo atualizado, de hora em hora, ininterruptamente, com fotografias e vídeos realizados por drones. O objetivo é tomar medidas preventivas caso seja constatado qualquer dano às infraestruturas de abastecimento.