EGR conclui remoção de barreira na ERS-020 e restabelece acesso à região das Hortênsias

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) finalizou mais uma importante etapa para desbloquear as rodovias afetadas pelas chuvas. Neste sábado (4), concluiu a remoção da barreira que havia desmoronado sobre a rodovia, permitindo a liberação da ERS-020.



Com essa ação, o acesso aos municípios de Gramado, Canela e São Francisco de Paula foi restabelecido. O percurso recomendado, partindo da ERS-239, é pela ERS-115 até o município de Igrejinha, por meio da rua Bertalina Kirsch até a ERS-020 e prosseguir em direção a São Francisco de Paula até chegar à ERS-235.

As equipes da EGR continuam trabalhando na remoção de outras barreiras com o objetivo de normalizar o trânsito nas rodovias prejudicadas. A previsão é de que até o dia 06 de maio sejam liberadas a ERS-235, de Nova Petrópolis a Gramado, e o trecho da ERS-115 entre Taquara e Gramado com redução de pista no km 25.



A EGR ressalta sobre a importância dos motoristas circularem só em casos de extrema necessidade. Além disso, respeitarem os limites de velocidade e a sinalização viária nos trechos de pare e siga, devido à presença das equipes trabalhando. Outra recomendação é consultar as condições de trafegabilidade das demais rodovias gaúchas.



Desde que o estado do Rio Grande do Sul foi atingido pelas chuvas, a EGR já desbloqueou 16 trechos rodoviários. Outros 11 continuam com bloqueios totais ou parciais.

Atualização: 04/05/2024 às 22h



Bloqueio total:

ERS 129, km 88 - Muçum / rompimento da pista.

ERS 130, km 75 - entre Lajeado e Arroio do Meio / queda de ponte sobre o Rio Forqueta.

ERS 130, km 85 - Arroio do Meio / queda de barreira.

ERS-115, km 23 - Três Coroas / queda de barreira.

ERS-115, km 25 - Três Coroas / rompimento da pista.

ERS-115, km 29 - Gramado / queda de barreira.

ERS-235, km 16 - Nova Petrópolis / queda de barreira.

ERS-235, km 26 - Gramado / queda de barreira.



Bloqueio parcial:

ERS 129, km 67 e 68 - Encantado / queda de barreira.

ERS 129, do km 75 ao 79 - Encantado / queda de barreira.

RSC 453, km 75 - Boa Vista do Sul / queda de barreira.



Trechos liberados:

ERS 130, km 74 - Lajeado / queda de barreira.

ERS 130, km 87 - Arroio do Meio / queda de barreira.

ERS 130, km 94 - Encantado / queda de barreira.

RSC 453, km 57 - Westfália / queda de barreira.

RSC 453, km 63 a 69 - Westfália / queda de barreira.

RSC 453, km 66 - Westfália / queda de barreira.

RSC-453, km 67 - Westfália / queda de barreira.

RSC 453, km 72 - Boa Vista do Sul / queda de barreira.

RSC 453, km 86 - Carlos Barbosa / queda de barreira.

ERS-115, km 34 - Gramado / queda de barreira.

ERS-115, km 39 - Gramado / queda de barreira.

ERS-235, km 06 - Nova Petrópolis / rompimento da pista.

ERS-235, km 11 - Nova Petrópolis / queda de barreira.

ERS-020, km 71 - Três Coroas / erosão no asfalto.

ERS-020, km 80 - São Francisco de Paula / queda de barreira.

ERS-235, kms 35 e 36 - Canela / queda de barreira.



Rodovias com fluxo liberado

ERS-239

ERS-474

ERS-040

ERS-784

ERS-128

ERS-135

ERS-453 (Venâncio a Lajeado)