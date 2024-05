CSG libera trechos de rodovias e recupera trafegabilidade entre municípios do Vale do Caí e Serra Gaúcha

A CSG liberou na manhã deste domingo (5) quatro dos seis pontos bloqueados nas rodovias administradas pela companhia no Vale do Caí e na Serra Gaúcha. Trechos da ERS-122, entre Portão e São Vendelino (km 0 ao 39), da ERS-446, entre Carlos Barbosa e São Vendelino (km 0 ao 14), e das RSC-287 (km 0 ao 21) e ERS-240 (km 0 ao 33), entre Montenegro e São Leopoldo, já podem ser utilizados por todos os veículos.Na ERS-122, dos km 39 ao 51, entre Nova Milano e São Vendelino, o bloqueio é total. Dos km 103 ao 115, entre Flores da Cunha e Antônio Prado, o trânsito está autorizado somente para veículos emergenciais, das 8h às 18h. Os locais são considerados críticos, devido à queda de barreiras, deslizamento de pedras e rompimento de pista.A CSG reitera que haverá limite de velocidade reduzido nas rodovias liberadas e que o tráfego será lento, com estreitamento de pista e em sistema de pare e siga, e afirma que os motoristas precisarão ter paciência e cuidado redobrados. A empresa reforça que caso as condições climáticas fiquem desfavoráveis, há possibilidade de novos bloqueios.Para se deslocar para São Leopoldo, a população serrana que partir de Flores Cunha deve acessar a ERS-122, a partir do km 103 e seguir em direção a Farroupilha, até o km 59, podendo se deslocar pela RSC-453, do km 120 ao km 101, em Garibaldi. Em seguida, poderá acessar a BRS-470, sentido a Carlos Barbosa, adentrar na ERS-446 até o entroncamento com a ERS-122, em São Vendelino, sentido a Bom Princípio, e seguir pela ERS-240 até São Leopoldo.No Vale do Caí, a RSC-287 e ERS-240 estão totalmente liberadas. Desde o entroncamento com a BR-386, passando por Montenegro, Capela de Santana, Portão, até São Leopoldo, no entroncamento com a BR-116.Atualizações sobre as condições das rodovias podem ser acompanhadas pelo X (antigo Twitter), em www.x.com/csgcaminhos.