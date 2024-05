Aberto cadastro online de voluntários para atender vítimas da enchente

A prefeitura de Porto Alegre abriu um formulário online para cadastro de voluntários interessados em ajudar no atendimento a vítimas da enchente. O formulário de inscrição pode ser acessado neste link . Qualquer pessoa acima de 18 anos de idade pode se inscrever, mas é possível que nem todos sejam chamados porque também é uma prioridade, nesse momento, evitar grandes deslocamentos das pessoas no município.

São necessárias pessoas com diferentes qualificações profissionais para ajudar no atendimento das cerca de 2,6 mil pessoas que estão alocadas em mais de dez abrigos espalhados pela cidade.É fundamental que as pessoas façam o cadastro e aguardem contato da prefeitura antes de se dirigir para qualquer abrigo, para evitar que haja sobrecarga de pessoas nos espaços e os coordenadores dos locais consigam organizar o acolhimento.Paralelamente, a prefeitura também criou um grupo de voluntários exclusivo de servidores municipais, que também está ajudando no atendimento de desabrigados e na organização/distribuição de doações recebidas pela administração municipal nos últimos dias.