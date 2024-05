Nível do Guaíba sobe e atinge 5,30m neste domingo

O nível das águas do Guaíba aumentou durante a madrugada deste domingo (5) com a continuidade da chuva e alcançou, às 7h, 5,30 metros na primeira medição do dia realizada pela régua da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA) e Agência Nacional de Águas (ANA). Na última medição de sábado (4), às 22h, o nível estava em 5,25 m. Os dados são da Prefeitura de Porto Alegre.