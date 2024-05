Bases de suporte humanitário operam a partir de domingo em três municípios

Três bases de suporte humanitário passarão a operar a partir deste domingo (5) no interior do Rio Grande do Sul. Instalados em Lajeado, Santa Cruz do Sul e Santa Maria, os locais irão receber e abastecer comunidades isoladas com alimentos, água potável, medicamentos e kits de higiene.

A medida foi anunciada pelo vice-governador Gabriel Souza, que coordena o Gabinete de Crise avançado no Vale do Rio Pardo, após reunião com equipes em Lajeado. “Nossos esforços nessas regiões, a partir de agora, serão para sustentação e manutenção da vida nas cidades e comunidades isoladas. Os centros ficarão responsáveis por toda a logística para fazer os insumos chegarem até quem mais precisa – seja por meios aquáticos ou aéreos”, explicou.

Entre os exemplos de localidades inacessíveis ou com dificuldades de locomoção no momento estão Roca Sales, Arroio do Meio, Encantado, Muçum, os nove municípios da Quarta Colônia – Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Seca, São João do Polêsine e Silveira Martins –, Rio Pardo e Cachoeira do Sul, bem como comunidades específicas em outros municípios. Está previsto ainda o transporte aeromédico dessas regiões quando houver necessidade.

Para garantir o transporte dos mantimentos, o governo do Estado solicitou apoio à Marinha do Brasil, com a disponibilização de uma aeronave de carga, que não está sendo utilizada, para o salvamento de pessoas ilhadas. Pela manhã, aeronaves levaram cerca de 160 quilos de alimentos e outros itens para oito comunidades de Sinimbu.

Um avião da Força Aérea Brasileira pousou em Santa Cruz do Sul com cerca de uma tonelada de alimentos. Já os aviões da Brigada Militar, que também participam da força-tarefa, ainda não puderam se deslocar a partir da base, em Porto Alegre, devido à suspensão de operações no Aeroporto Salgado Filho.

Equipamentos privados também serão utilizados na logística de insumos. Os helicópteros do Estado estão dedicados ao resgate de pessoas na Região Metropolitana de Porto Alegre – especialmente em Canoas, Eldorado do Sul e São Leopoldo, que sofrem com a inundação de rios.

ONDE E COMO AJUDAR

Centro Regional de doações Vale do Rio Pardo

Avenida Independência, 2293 - Bloco 41 - Universitário, Santa Cruz do Sul

Horário de funcionamento: 24 horas

Itens que estão recebendo:

•alimentos não perecíveis;

•material de higiene e limpeza

Centro Regional de doações Vale do Taquari

Endereço: Sede do clube União Campestre (Rua Rosalina Schneider Baron, 14, Bairro Campestre, Lajeado)

Horário de funcionamento: 8h às 18h

Itens que estão recebendo:

•marmitas prontas;

•água potável;

•material de higiene e limpeza;

•absorventes;

•fraldas descartáveis

Centro Regional de doações Santa Maria

As informações da base em Santa Maria serão divulgadas em breve