RS tem 69 mil pessoas desalojadas pelas enchentes; são 55 mortes confirmadas e 7 em investigação

A Defesa Civil do Estado atualizou, no fim da tarde deste sábado (4), os números da tragédia que assola o Rio Grande do Sul nesta semana. Segundo o boletim das 18h, 69.242 pessoas estão desalojadas. O número de mortes é de 62, sendo 55 confirmadas e sete em investigação.

Guaíba chegou à marca de 5,19m. superando a de 1941 presidente Lula voltará ao Estado neste domingo (5) Neste sábado em Porto Alegre, oA cheia é a maior da história da Capital,, quando o nível foi de 4,76m. Em todo o Estado, são 317 municípios afetados e 13.324 pessoas em abrigos. Em virtude da gravidade das enchentes no Rio Grande do Sul, o. A visita contará com uma comitiva de nove ministros, que encontrarão o governador Eduardo Leite.

Confira os números do boletim das 18h da Defesa Civil:

Municípios afetados: 317

Pessoas em abrigos: 13.324

Desalojados: 69.242

Afetados: 510.585

Feridos: 107

Desaparecidos: 74



Óbitos confirmados: 55

Bento Gonçalves (3)

Boa Vista do Sul (2)

Bom Princípio (1)

Canela (2)

Caxias do Sul (4)

Encantado (1)

Farroupilha (1)

Forquetinha (2)

Gramado (6)

Itaara (1)

Lajeado (1)

Montenegro (1)

Pantano Grande (1)

Paverama (2)

Pinhal Grande (1)

Putinga (1)

Salvador do Sul (2)

Santa Cruz do Sul (3)

Santa Maria (6)

São João do Polêsine (1)

São Vendelino (2)

Segredo (1)

Serafina Corrêa (2)

Taquara (2)

Três Coroas (1)

Vale do Sol (1)

Venâncio Aires (3)

Vera Cruz (1)



Óbitos em investigação: 7

Caxias do Sul (1)

Pinhal Grande (1)

Santa Cruz do Sul (1)

Santa Maria (1)

Três Coroas (3)