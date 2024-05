Saiba a quem pedir ajuda em casos de resgate ou assistência durante enchentes

Em caso de necessidade de resgate ou assistência durante as enchentes, é importante saber a quem se deve recorrer para obter ajuda rápida e eficaz. Mantenha os números de emergência sempre à mão.



Brigada Militar: 190

Corpo de Bombeiros: 193

Defesa Civil estadual: 199

Telefones de emergência da Brigada Militar e dos Bombeiros nos municípios atingidos

Além disso, é fundamental que o cidadão busque o contato das prefeituras e defesas civis municipais, para obter orientações específicas e assistência direta. Lembre-se de permanecer calmo e seguir as instruções emitidas pelas autoridades.



A Defesa Civil estadual, as forças de segurança e as autoridades municipais continuam trabalhando para atender aos pedidos de resgate e recuperar a população afetada com vida.



Ao entrar em contato, o Corpo de Bombeiros também orienta a população a informar, se possível, a localização, o número de pessoas e o tipo de resgate. Essas informações facilitam a triagem e o envio de equipes aos locais.