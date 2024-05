Esforço supranacional garante efetivo de mais de 3 mil militares e civis atuando no Estado

Diante da maior enchente registrada na história do Rio Grande do Sul, o governo está mobilizando uma resposta adequada à magnitude do desastre ambiental. Além de quase todo o efetivo das forças de segurança do Estado estarem em campo, o Rio Grande do Sul conta com o apoio fundamental do Exército e de policiais militares e civis de pelo menos nove outros estados brasileiros. A força-tarefa supranacional, composta por mais de 3 mil servidores e uma frota de mais de 1.460 veículos, tem sido decisiva para os mais de 8 mil resgates realizados desde segunda-feira (29/4).Somente as forças de segurança do Estado, incluindo Brigada Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, mobilizaram mais de 2 mil servidores, atuando tanto na linha de frente quanto na retaguarda dos salvamentos nas regiões mais afetadas. Todo o contingente de aeronaves, embarcações e viaturas foi mobilizado para intensificar os resgates. O Corpo de Bombeiros, por exemplo, conta com mais de 50 veículos aquáticos em operação.O Exército também mobilizou mais de mil militares no Estado, atuando em resgates, logística e planejamento estratégico dos salvamentos e fornecimento de suprimentos às pessoas ilhadas ou isoladas. Pelo menos 17 aeronaves das Forças Armadas estão sobrevoando as áreas inundadas para prestar socorro às vítimas.Nove estados brasileiros também enviaram efetivos militares e veículos para reforçar as forças de resposta no Rio Grande do Sul, totalizando quase 200 pessoas de Minas Gerais, Goiás, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Bahia.Na sexta-feira (3), a Força Aérea do Uruguai anunciou o envio de um helicóptero Airbus AS365 Dauphin, de última geração, equipado com dispositivos de busca e salvamento. As negociações para a utilização da aeronave em território brasileiro, com tripulação uruguaia, estão sendo conduzidas pelo Ministério de Relações Exteriores do Brasil. O helicóptero Airbus AS365 Dauphin, de origem francesa, tem capacidade para transportar de 3 a 6 tripulantes e de 6 a 8 passageiros, com autonomia de voo de 3 horas e 30 minutos e velocidade máxima de 420 quilômetros por hora.Força Aérea do UruguaiNa sexta, a Força Aérea do Uruguai anunciou o envio de um helicóptero equipado com dispositivos de busca e salvamento - Foto: Divulgação Força Aérea do Uruguai“A totalidade do efetivo está destinada a apoiar a Defesa Civil estadual nos salvamentos das pessoas. A chegada de apoio de outros estados, que tem sido fundamental na ampliação dos resgates, mostra a integração na segurança pública que se tem hoje no país”, destacou o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron.Efetivo das forças de segurança atuando no RSPessoal – 3.363 militares e civisPolícia Militar RS - 1.330Polícia Civil RS – 107Bombeiros RS – 614Exército - 1.103Minas Gerais – 26Goiás – 21Paraná – 33Santa Catarina – 30São Paulo – 36Bahia – 22Rio de Janeiro – 27Mato Grosso – 4Espírito Santo – 10Frota de resgate – 1.466Aeronaves – 22Rio Grande do Sul – 4Exército – 17Uruguai – 1Viaturas – 1.265Rio Grande do Sul – 839Exército – 385Outros estados – 41Embarcações – 179Rio Grande do Sul – 64Exército – 84Outros estados – 31