Rodovias da Serra e do Vale do Caí tem liberação parcial de tráfego para atendimento a emergências e abastecimento

A concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), que administra as rodovias do chamado Bloco 3 de concessões, com estradas na Serra e no Vale do Caí, liberou na manhã deste sábado (4/5) trechos bloqueados para a circulação de veículos que estiverem em atendimento a emergências. O governo do Estado acompanha a operação.



O trânsito de mercadorias alimentícias e medicamentos, ambulâncias, combustíveis, viaturas policiais, Bombeiros e Defesa Civil é permitido das 8h às 18h, com exceção do trecho entre São Vendelino e Farroupilha (ERS-122), do km 39 ao 51, que segue totalmente interditado.



O objetivo é agilizar o suporte às pessoas mais afetadas pelas chuvas e garantir o abastecimento de alimentos, medicamentos, produtos de higiene e combustíveis para a população.



Devido às condições meteorológicas, não há previsão de quanto tempo a decisão será mantida. Segundo a companhia, os trabalhos seguirão durante 24 horas por dia para que ocorra a liberação no menor prazo possível. As informações são do governo do Estado.



Pare e siga



Os motoristas dos veículos autorizados devem acessar a ERS-122, a partir do km 168 (entroncamento com a BR-116), entre Campestre da Serra e Ipê, até o km 59 em Farroupilha, podendo se deslocar pela RSC-453, do km 120 ao km 101, em Garibaldi. Em seguida, poderão acessar a BRS-470, sentido Carlos Barbosa, adentrar a ERS-446 até o entroncamento com a ERS-122, em São Vendelino, sentido Bom Princípio, e seguir pela ERS-240 até São Leopoldo.

O governo estadual e a CSG reiteram que o tráfego de emergência será lento, com estreitamento de pista e em sistema de "pare e siga", monitorado pela concessionária.



Alerta



Os trechos liberados inspiram cuidado redobrado e as rodovias não estão aptas para grandes circulações de veículos. Há possibilidade de novo fechamento total, caso as condições meteorológicas fiquem desfavoráveis.



Demais veículos, que não estiveram a serviço de ações emergenciais, não devem se deslocar pelas rodovias para não dificultar o trabalho das equipes de apoio.



A operação conta com a colaboração da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militares, das prefeituras e da Defesa Civil dos municípios do Vale do Caí e da Serra Gaúcha.



Bloco 3



O Bloco 3 compreende 271,5 quilômetros de estradas localizadas na Serra e no Vale do Caí. Fazem parte da concessão as rodovias ERS-122 (km 0 ao 168), ERS-240 (km 0 ao 33), RSC-287 (km 0 ao 21), ERS-446 (km 0 ao 14), RSC-453 (km 101 ao 121) e BR-470 (km 220 ao 233).