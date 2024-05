Búfalos arrastados por enchentes são resgatados em Porto Alegre

A Associação Gaúcha de Criadores de Búfalos (Ascribu) está trabalhando junto às autoridades para realizar o resgate de animais perdidos nas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Três exemplares foram recolhidos em Porto Alegre (RS), arrastados pelas águas que tomaram conta do Estado nos últimos dias.A Empresa Pública de Transportes e Circulação de Porto Alegre (EPTC) já encontrou cinco búfalos, dos quais um morreu atropelado na Avenida Castelo Branco e outro sumiu na vila ao lado da Arena do Grêmio. Os outros três foram resgatados, dois em frente ao Centro de Treinamento do Grêmio, no Bairro Cristal, em frente ao Barra Shopping Sul, e um terceiro próximo ao Aeroporto Salgado Filho.Segundo a presidente da Ascribu, Desireé Möller, os animais são de propriedade de um criador que tem seu plantel em uma das ilhas do Guaíba. “São animais que estão cansados e estressados, quem encontrar um deve deixá-lo quieto e informar as autoridades com o local para fazer o resgate”, destaca. A comunicação pode ser feita pelas redes sociais da entidade: @bufalo_ascribu ou na rede pessoal @desimoller.Os animais resgatados foram levados para a Fazenda O Butiá, em Itapuã (RS), de propriedade da presidente da associação, e ficarão abrigados no local até o criador ter condições de buscá-los. Em setembro do ano passado também foi feito resgate de búfalos que se perderam nas enchentes e vieram parar em Porto Alegre.