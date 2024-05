Município de Rio Grande adota ações preventivas e alerta população para riscos

As águas que tomam conta de mais da metade do Rio Grande do Sul seguem avançando e a enchente histórica deve atingir outros municípios nas próximas horas. É o caso de Rio Grande, que está tomando todas as providências possíveis para minimizar ao máximo os impactos da tragédia climática que assola o Estado. Em live no Instagram no começo da tarde deste sábado (4), o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, disse que o plano de enfrentamento está sendo traçado já há alguns dias. O alerta é para que a população de regiões ribeirinha deixe suas casas de forma preventiva.

“Não podemos ter como parâmetro o que aconteceu em setembro do ano passado. O que está ocorrendo agora é muito mais grave”, advertiu Branco, ao argumentar que a saída antecipada pode ser feita de forma organizada e com segurança. O prefeito pediu ainda que as pessoas cuidem seus animais e não deixem os cães presos para que eles possam estar escapar em necessidade de fuga emergencial.



O que pede a prefeitura de Rio Grande

Siga as orientações da Prefeitura e da Defesa Civil. Quem for das regiões de risco (ilhas, e bairros costeiros - Lagoa, Saco da Mangueira e Barra), procure a casa de amigos e parentes ou a Defesa Civil.



CONTATO PARA EMERGÊNCIA

Defesa Civil

53 99968-3244 (Whatsapp)

3233-8460

3233-8461