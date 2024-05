Médicos unidos em apoio às vítimas da enchente no RS

Diante da tragédia sem precedentes que assola o RS, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) retoma a campanha Mutirão do Bem e conclama os gaúchos para o voluntariado, por meio de cadastro para os médicos que queiram ajudar a população afetada. No formulário é possível informar a especialidade, locais, dias da semana e horários disponíveis. Os dados servirão para organizar a logística e um plano de ação, conforme as necessidades dos municípios.Cadastro dos médicos neste link: https://lp.simers.org.br/medicos-voluntariosEm Canoas, o Simers também está mobilizando os médicos para o atendimento voluntário, devido ao fechamento do Hospital de Pronto Socorro (HPSC) e a transferência dos pacientes para o Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG). Os médicos podem comparecer na Universidade Luterana do Brasil (Ulbra - Av. Farroupilha, 8001 - São José), nos prédios 11, 40 e 55, e no Clube Tradição (Av. Boqueirão, 801 - Mal. Rondon). O contato é com a secretária adjunta de Saúde de Canoas, Caroline Schirmer, que vai coordenar as ações.“Prontamente, nós atendemos ao pedido de ajuda da Secretaria Municipal de Canoas e estamos chamando os médicos para uma força-tarefa em um dos piores momentos já vividos no nosso estado. Esse é apenas o começo das ações que vamos promover, pois temos que unir forças e fazer o que está ao nosso alcance para minimizar o sofrimento dos pacientes e das pessoas atingidas por essa tragédia”, destaca o presidente do Simers, Marcos Rovinski.Mutirão do BemA campanha Mutirão do Bem do Simers é um chamamento para médicos, estudantes de Medicina e toda a população para ajudar os atingidos pelas chuvas, enchentes e desabamentos. Na sede do Simers também podem ser entregues agasalhos, água mineral, material de higiene e limpeza e alimentos não perecíveis, calçados, toalhas e roupas de cama.A ação reúne o trabalho do Hub de Solidariedade e do Núcleo Acadêmico (NAS) da entidade, o Banco de Alimentos do RS, as Faculdades de Medicina da Região Metropolitana e Capital, além do Museu de História da Medicina (MUHM). Onde contribuir com o Mutirão do Bem Simers: Sede do Simers - Rua Coronel Corte Real, nº 975, em Porto Alegre;Horário: de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 21h;Sábados e domingos das 8h às 18h (excepcionalmente)Sede do MUHM - Av. Independência, 270, em Porto Alegre;Horário: das 10h às 18h;Faculdades de Medicina (em horário de funcionamento):PUCRS: Avenida Ipiranga, 6681 - Partenon, Porto Alegre - Prédio 12 saguão;UFCSPA: Hall de Entrada do Prédio 1, Rua Sarmento Leite, 245, Centro Histórico, Porto Alegre;UFRGS: Rua Ramiro Barcelos, 2400 - Santa Cecília;UNISINOS: Entrada da biblioteca - Av. Unisinos - Cristo Rei, São Leopoldo;ULBRA: Entrada prédio 1 - São José, Canoas;FEEVALE: Farmácia Agafarma, em frente ao RU no Prédio de Convivências Vila Nova, Novo Hamburgo;Bancos Sociais:https://www.doealimentos.com.br/Inicial/referrer=mutiraodobemsimers