Fiergs oferece assistência aos desabrigados em mais de 10 cidades gaúchas

O cenário de calamidade provocado pelas chuvas e inundações no Rio Grande do Sul, nos últimos dias, exige toda a ajuda possível para acolher as pessoas que perderam suas casas ou tiveram de deixá-las para trás. Neste contexto, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) mobilizou as unidades do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) espalhadas pelo Estado, colocando-as à disposição de prefeituras e unidades locais da Defesa Civil para receber famílias. Ainda na sexta-feira, a entidade decidiu liberar todas as unidades do Sesi-RS no RS para o acolhimento dos desabrigados.



“Mobilizamos a nossa estrutura para, neste primeiro momento, acolher as famílias desabrigadas e promover atendimento em saúde. Também estamos em contato com as prefeituras e o governo estadual para contribuir com as nossas equipes de educação. É o momento de mobilização coletiva para salvar vidas e recuperar o nosso Estado”, afirma o superintendente regional do Sesi-RS, Juliano Colombo.



Neste sábado (4), o Sesi-RS estava atuando na ajuda aos desabrigados em pelo menos 12 cidades gaúchas, de diferentes regiões, em um trabalho que terá continuidade nos próximos dias. São ações como atendimentos em saúde, disponibilização de ginásios para abrigo e voluntários, além do oferecimento – a partir dos encaminhamentos feitos por prefeituras, Defesa Civil e doações da sociedade – de alimentação, kits de higiene, colchões, travesseiros, roupa de cama e vestimentas, entre outros itens. Até mesmo locais onde não houve danos colaboram – como no caso da equipe de Pelotas, que colabora com a unidade de Guaíba por meio de doações e envio de assistentes sociais e psicólogos.



A Rede de Bancos de Alimentos e Bancos Sociais da Fiergs disponibilizou imediatamente à Defesa Civil cem toneladas de mantimentos para doação, equivalentes a 10 mil cestas básicas, além de pix para contribuições.



COMO AJUDAR







ATUAÇÃO NO RS Para contribuir com doações para os Bancos Sociais da Fiergs, os canais são Banco do Brasil, Ag. 3418-5, conta corrente 6610-9, Av. Assis Brasil Brasil, 8787, CNPJ 07018374/0001-83 ou pelo PIX [email protected]

Confira abaixo o que está sendo feito em cada cidade afetada onde o Sesi-RS está atuando e como entrar em contato para ajudar em cada local. A atualização é do começo da tarde deste sábado:





NOVO HAMBURGO

O ginásio do Sesi-RS está com lotação máxima (180 pessoas), incluindo a presença de cerca de 30 crianças. Além da alimentação, houve atividades de alongamento e de brincadeiras para as crianças. A organização estava em busca de banheiros químicos, visto que a cidade está sem abastecimento de água.

Contato para ajudar: (51) 99124-2945.





GUAÍBA

Moradores de Eldorado do Sul estão sendo alojados no ginásio do Sesi-RS em Guaíba, já com lotação perto do máximo, com cerca de 220 pessoas. Além do que já está disponível em termos de infraestrutura, a organização pede doações de itens como colchões, travesseiros, roupa de cama, kits de higiene, sabonete e shampoo.

Contato para ajudar: via Defesa Civil de Guaíba – (51) 98952-6257.





ESTRELA

Um dos locais com situação mais grave, a cidade receberia ainda neste sábado um hospital de campanha organizado pelo Exército e sediado no ginásio do Sesi-RS. A operação do hospital será feita pelo Exército, que já utiliza o campo de futebol junto ao ginásio como heliponto – Estrela está sem água, energia elétrica e internet, além de acesso dificultado devido à situação das estradas.





MONTENEGRO

Mais de 200 desabrigados estão no ginásio do Sesi-RS, em estrutura montada em parceria com a prefeitura, desde o dia 1º de maio.

Como ajudar: doações no Colégio Estadual A.J. Renner (Rua Simões Lopes Neto, s/n, bairro Rui Barbosa).





BENTO GONÇALVES

O Sesi-RS distribuiu 220 kits odontológicos, frutas e sanduíches, especialmente para Santa Tereza, uma das comunidades mais atingidas na região.

Como ajudar: (54) 99128-8985.





CANOAS

Mais de 200 pessoas estão abrigadas no ginásio do Sesi-RS. Há um posto de triagem para receber doações de produtos de limpeza, higiene pessoal, sapatos e roupas, colchões e colchonetes. Foi disponibilizada uma unidade móvel para pessoas que chegam com necessidades de primeiros socorros, e também existe apoio de psicólogos e assistentes sociais e uma unidade de transporte para buscar doações ou para atendimentos pontuais.

Como ajudar: (55) 99151-8485.





CAXIAS DO SUL

Disponibiliza estrutura no Centro Esportivo Sesi (Rua Ciro de Lavra Pinto, 818 – Interlagos), e acolhe cerca de 80 pessoas do bairro Fátima. A perspectiva é abrigar, ainda, as famílias da Vila Cristina e Galópolis, onde há risco de novos desabamentos de terra. A Defesa Civil Municipal já está retirando pessoas e as levando para o abrigo. Além disso, a equipe de saúde mental está atuando com atividades físicas e de relaxamento, e a biblioteca do Sesi-RS disponibiliza livros e brinquedos para as cerca de 20 crianças presentes. Também houve acolhimento e oferecimento de com estrutura adequada para cerca de 30 animais de estimação, com aval da Vigilância Sanitária.

Como ajudar: (54) 99383-0942 e (54) 98134-5893.





SANTA CRUZ DO SUL

Há distribuição de kits de higiene bucal para os moradores do município e existe previsão de, a partir de segunda-feira (6), a unidade também oferecer os kits na vizinha Sinimbu. O ginásio do Sesi-RS de Santa Cruz está à disposição da prefeitura, se necessário.

Como ajudar: Defesa Civil, no telefone (51) 3717-3473.





PASSO FUNDO E ERECHIM

Nas cidades de Passo Fundo e Erechim, que não foram atingidas pela enchente, as unidades do Sesi-RS estão como ponto de coleta para doação dos moradores que desejam ajudar.

Como ajudar:

Erechim: Rua 24 de Outubro, 180, bairro Espírito Santo.

Passo Fundo: Rua Coronel Camisão, 283, bairro Centro.





GUAPORÉ

Colaboradores do Sesi-RS atuam como voluntários no antigo ginásio da entidade, que agora é da prefeitura. Na segunda-feira (6), será discutida a possibilidade de enviar pessoas das unidades de Passo Fundo, Erechim e Marau para Guaporé, para também atuarem como voluntários. A decisão depende da possibilidade de deslocamento e da previsão do tempo.





SÃO LEOPOLDO

O ginásio do Sesi-RS abre a partir da tarde deste sábado para acolher pessoas atingidas. Fica na Rua Alberto Scherer, 743, bairro Jardim América.

Como ajudar: (51) 98938-5524.