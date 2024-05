Ministros instalam escritório do governo federal na Famurs

Os ministros Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação da Presidência da República) e Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) chegaram na manhã deste sábado (4) em Porto Alegre. Os ministros e suas equipes instalaram o escritório do governo federal na sede da Famurs (Rua Marcílio Dias, 574 - Menino Deus, em Porto Alegre). No local, o governo federal atende as demandas dos municípios gaúchos atingidos pelas chuvas.Durante a tarde, a partir das 15h, a comitiva ministerial concede entrevista coletiva no auditório da Famurs para atualizar as ações do governo federal para os municípios do Rio Grande do Sul. O ministro Paulo Pimenta ressalta a importância de o governo federal estar fisicamente em Porto Alegre. “Vamos criar um plantão ao lado da Famurs para ajudar as prefeituras gaúchas a desenvolverem seus planos de trabalho com o foco em receber os recursos que estarão disponíveis do governo federal”, diz Pimenta.O presidente da Famurs e prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi, destaca a união dos municípios gaúchos com o governo federal no trabalho de agilizar a ajuda direta para as prefeituras. “Vamos trabalhar em conjunto com os ministros do governo federal durante todo o final de semana para estabelecer um canal direto entre os municípios e os ministérios”, ressalta Orsi.