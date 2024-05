Defesa Civil estadual contabiliza 56 mortes com as chuvas

O mais recente balanço das enchentes no Rio Grande do Sul, realizado pela Defesa Civil estadual, registra 56 óbitos por causa das chuvas. O boletim foi publicado às 9h deste sábado (4), sendo que o anterior, divulgado no final da tarde de sexta-feira (3), informou 39 falecimentos.

Ainda conforme dados da Defesa Civil, são 67 desaparecidos, 74 feridos, 377.497 pessoas afetadas, 24.666 desalojadas, 8.296 cidadãos em abrigos e 281 municípios atingidos. O órgão do governo do Estado sugere que, para aumentar o nível de prevenção, as pessoas podem se cadastrar para receberem os alertas meteorológicos da Defesa Civil. Para isso, é necessário enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. Em seguida, uma confirmação é enviada, tornando o número disponível para receber as informações sempre que elas forem divulgadas.