Mais de 150 trechos de rodovias são afetados pelas chuvas no Estado

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul nos últimos dias estão deixando algumas regiões do Estado inacessíveis. É o caso da Serra Gaúcha. Diversas cidades não estão com acesso à Capital, o que inviabiliza o transporte de alimentos, itens básicos, além das próprias pessoas que não conseguem chegar ao seu destino.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) emitiu um boletim atualizado com a lista de rodovias federais com bloqueios no Estado. Ao todo, são 35 trechos de rodovias federais totalmente interditados por conta dos transtornos causados pelas chuvas. Há ainda outros nove pontos parcialmente bloqueados. As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

De acordo com a PRF, uma extensão de 93 quilômetros está totalmente impedida de tráfego na BR-386, entre Lajeado e Soledade, de forma preventiva. Equipes da concessionária CCR ViaSul e da polícia auxiliam os motoristas que ainda estão presos em algum trecho obstruído.

A CCR ViaSul informa ainda que na BR-386 está totalmente bloqueada, em ambos os sentidos, no km 349, em Lajeado, da ponte sobre o Rio Taquari. Outro ponto obstruído é o km 425, em Montenegro, também com a interdição total nos dois sentidos na praça de pedágio devido a alagamento.

Além de todos os pontos federais, outros 101 pontos estão com bloqueios totais em rodovias estaduais do Rio Grande do Sul. Outros 22 trechos estão com tráfego parcialmente restrito, seja por deslizamento ou água acumulada na via.

Ao visitar o município de Santa Maria, nesta quinta-feira, o governador Eduardo Leite, se deparou com a queda de uma ponte na RSC-287, no km 228, no limite com Restinga Seca. O rompimento ocorreu na última terça-feira.