EPTC auxilia motoristas a recuperar placas perdidas no temporal

As placas de veículos perdidas durante a chuva que atinge Porto Alegre foram recolhidas pelas equipes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). As peças recolhidas foram levadas para a sede da empresa, onde estão à disposição dos seus proprietários. Desde o início dos eventos climáticos que atingiram a Capital, no dia 29 de abril, a EPTC já recebeu mais de 20 placas, que foram entregues pelos cidadãos aos agentes de fiscalização de trânsito ou na sede da empresa.

Os interessados que perderam as suas placas podem consultar pela Central de Atendimento ao Cidadão 156 (opção 1), ou pelo telefone 118 a partir das 14h para saber se a sua identificação foi encontrada e retirar na rua João Neves da Fontoura, 7, no bairro Azenha, das 9h às 16h. Para que os condutores possam regularizar a situação, a EPTC não vai registrar infrações por falta de placa dianteira (artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB) até 72 horas após constatado o término dos evento climáticos.

Quem tiver a placa perdida deve fazer o registro da ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, ou na plataforma on-line. Com o boletim de ocorrência, o cidadão deve procurar um Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA) do Detran/RS para solicitar autorização para fabricação de uma nova placa.