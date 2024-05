Estado tem mais de 169 mil clientes sem energia elétrica

A CEEE Equatorial e a RGE estão atuando nas instabilidades climáticas que atingem o Rio Grande do Sul. Segundo as empresas, até o início da noite desta quarta-feira (1º), haviam 169 mil clientes afetados.

De acordo com a RGE, 138 mil clientes estão sem energia na sua área de atuação. Destes, 78 mil estão em locais com impedimento de acesso ou em áreas alagadas, em que a energia foi desligada por segurança.

As regiões mais afetadas são Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, Serra e Central (Vale do Taquari - 53,8 mil, Vale do Rio Pardo - 33,2 mil, Serra - 16,5 mil e Central 11,3 mil).



Já na área de concessão da CEEE Equatorial, 31 mil clientes estavam sem energia até o período. Os municípios mais afetados estão na região Centro Sul e Litoral. São eles Camaquã, Tapes, São Lourenço do Sul e Balneário Pinhal.

Do total, aproximadamente 4,3 mil clientes estão sendo desligados por segurança devido alagamentos. Em situações dessa magnitude, o acesso a determinados locais fica prejudicado, dificultando o trabalho das equipes.

As empresas reiteram que trabalham intensamente com suas equipes para restabelecer a energia elétrica o mais breve possível.