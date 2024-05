Rio Ibicuí sobe e sistema de captação de água precisa ser desligado

As chuvas no Centro do Rio Grande do Sul devem afetar o sistema de abastecimento de água de Santa Maria. Em nota, a Corsan informou na tarde desta quarta-feira (1º) que o nível do rio Ibicuí, onde é captada a água bruta que abastece 70% da cidade, subiu cerca de quatro metros e alagou o sistema de captação.

"Dessa forma, os motores param de funcionar, impossibilitando o bombeamento da água do rio para a estação de tratamento, o que afetará significativamente o abastecimento da cidade", alertou a concessionária.



A companhia explica que novas bombas que chegaram na manhã desta quarta-feira para reforçar o bombeamento para a estação de tratamento não puderam ser instaladas devido a elevação do nível do rio. A empresa diz que está conseguindo captar água apenas da Barragem DNOS, responsável por 30% do abastecimento de Santa Maria.



Para suprir a demanda por água, a Corsan também utiliza oito caminhões-pipa, que estão apoiando demandas de serviços de saúde, como o Hospital Universitário, Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Casa de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Hospital São Francisco, Hospital Regional, Pronto Atendimento do Patronato.