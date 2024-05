Fenachim é adiada para 2025 devido às chuvas

As chuvas provocaram o adiamento de mais um evento no Rio Grande do Sul. A organização da 17ª Festa com o sabor do Rio Grande (Fenachim), que começaria nesta quarta-feira (1º), em Venâncio Aires, foi adiada para 2025.

A comissão organizadora divulgou nota sobre a decisão, após reunião nesta quarta-feira. A nova data será de 1 a 11 de maio do ano que vem no Parque do Chimarrão.

"As fortes chuvas que atingem o estado do RS e geram calamidade e comoção, especialmente em Venâncio Aires e região, inviabiliza um evento festivo neste momento", afirma a comissão, na nota.