MPT-RS permite suspensão de prazos e audiências nas unidades de cidades atingidas pelas chuvas

O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul (MPT-RS) publicou comunicado nesta quarta-feira (1º) deixando a cargo dos coordenadores das unidades do MPT no interior, pelo prazo de 15 dias, a decisão sobre a necessidade de suspensão dos atos processuais, inclusive audiências, sobre a preservação ou suspensão do curso dos prazos processuais e sobre a manutenção ou suspensão do atendimento ao público. A medida aponta como justificativas os prejuízos dos eventos climáticos e decisão semelhante tomada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT4).