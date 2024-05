Chuvas levam centrais sindicais a adiarem atos de 1º de Maio

adiamento das manifestações de 1º de Maio previstas para a tarde desta quarta-feira (1º) em Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas. Segundo o presidente da Central dos Trabalhadores do Brasil no Rio Grande do Sul (CTB-RS), Guiomar Vidor, os eventos serão remarcados para outra data a ser definida nos próximos dias. Em razão das chuvas que assolam o Estado nos últimos dias, líderes de movimentos dos tabalhadores anunciaram oprevistas para a tarde desta quarta-feira (1º) emSegundo o presidente da Central dos Trabalhadores do Brasil no Rio Grande do Sul (CTB-RS), Guiomar Vidor, os eventos serão remarcados para outra data a ser definida nos próximos dias.

"O adiamento se deu diante da grave situação que a gente está vivendo aqui no Estado por conta dessas enchentes que atingiram praticamente toda a região dos Vales, além de Porto Alegre e arredores. Então, diante de tudo isso, nós achamos mais importante nós auxiliarmos e ajudarmos as pessoas e, particularmente, os trabalhadores e trabalhadoras que foram atingidos", explica Vidor.

Segundo Nilvo Riboldi Filho, presidente do CTB em Caxias, a antidade já estava com tudo pronto para o ato que seria realizado nos pavilhões da Festa da Uva. "Mas, infelizmente, vem acontecendo muitos desastres no nosso Estado, muita chuva, muita ventania, então por um bom senso a gente decidiu transferir essa grande festa", afirma o dirigente em suas redes sociais.