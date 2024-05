Sintergs vê abuso de poder econômico de hospitais credenciados do IPE

18 hospitais do Rio Grande do Sul. Segundo o presidente da entidade, Nelcir André Varnier, medidas jurídicas e administrativas devem ser encaminhadas. O Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul (Sintergs) divulgou nota informando que buscará garantir e defender seus associado após a decisão de suspensão dos atendimentos eletivos dos segurados do IPE Saúde por parte dedo Rio Grande do Sul. Segundo o presidente da entidade, Nelcir André Varnier,

O Sintergs representa mais de nove mil servidores públicos de nível superior. Varnier não descarta acionar o Ministério Público e buscar entidades como o Conselho Regional de Medicina do RS e o Sindicato Médico do RS. “Trabalharemos para garantir o cumprimento do direito dos nossos associados que dependem do IPE Saúde. Em meio ao maior arrocho salarial da história e depois de tudo o que os servidores já fizeram e fazem, ficar sem assistência médica e hospitalar”, ressalta Nelcir.