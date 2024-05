Falta de luz atinge cerca de 173 mil pontos no RS

Mais de 170 mil pontos seguem sem luz no Rio Grande do Sul na manhã desta quarta-feira (01/05) após as chuvas que atingem o Estado desde a segunda-feira (29/04).

Na área atendida pela RGE, são 124 mil clientes sem energia, dos quais 63 mil estão em locais com impedimento de acesso ou em áreas alagadas, em que a energia foi desligada por segurança. As regiões mais afetadas são Vale do Taquari, Central, Vale do Rio Pardo e Serra.



Outro problema enfrentado pelas equipes da RGE são os bloqueios de estradas, que não permitem acesso às redes elétricas para atendimento às ocorrências. "Apesar das dificuldades, as equipes da empresa seguem totalmente mobilizadas no atendimento às ocorrências para restabelecer o fornecimento de energia", informa a empresa em nota.

Na área atendida pela CEEE Equatorial, 49 mil clientes seguem sem energia. Os municípios mais afetados estão nas regiões Centro Sul e Litoral Norte. São eles Camaquã, Candiota e Terra de Areia.



A CEEE Equatorial ampliou em 70% seu atendimento de plantão de contingência e está atuando com 468 equipes de campo, leves e pesadas, em função das instabilidades climáticas desta terça-feira (30), que atingem o Rio Grande do Sul. "Em situações dessa magnitude, o acesso a determinados locais fica prejudicado, dificultando o trabalho das equipes. Contudo, a CEEE Equatorial trabalha intensamente para restabelecer a energia elétrica para todos os seus clientes, o mais breve possível", destaca a empresa em nota.