Cinco feridos em incêndio na pousada Garoa

Por meio das suas redes sociais, a prefeitura de Porto Alegre atualiza a situação das vítimas do incêndio na pousada Garoa ocorrida na sexta-feira (26).

Até a manhã desta terça-feira (30), dos três pacientes internados no Hospital de Pronto Socorro (HPS), um seguia em estado grave e dois estáveis. No Hospital Cristo Redentor e no Hospital Santa Ana havia um ferido em cada, ambos com quadros estáveis. As demais 15 vítimas que foram atendidas com sintomas leves de inalação foram liberadas no mesmo dia.