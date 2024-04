RS tem mais de 100 mil pontos sem luz nesta terça-feira

Mais de 100 mil pontos estão sem luz na manhã desta terça-feira (30) no Rio Grande do Sul em decorrência das chuvas que atingem o Estado desde a segunda-feira (29). Pelo menos no Rio Grande do Sul em decorrência das chuvas que atingem o Estado desde a segunda-feira (29). Pelo menos uma pessoa morreu até o momento.

Na área atendida pela CEEE Equatorial são 57 mil clientes sem energia, principalmente nas cidades de São Jerônimo, Camaquã, Guaíba, Viamão, Terra de Areia, Dom Feliciano, Porto Alegre, Candiota, São Lourenço do Sul e Torres.

A RGE informa que há 58 mil pontos sem luz na área de concessão da empresa. As regiões mais afetadas são Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Vale do Sinos e Serra. As equipes da empresa estão totalmente mobilizadas no atendimento às ocorrências para restabelecer o fornecimento de energia elétrica no menor prazo possível.