Hospitais confiam em julgamento colegiado para manter a suspensão das tabelas do IPE

Os 13 hospitais de alta complexidade do Rio Grande do Sul confiam no julgamento colegiado do Tribunal de Justiça do Estado (TJ/RS) para manter a suspensão das novas tabelas de remuneração do IPE Saúde. A afirmação ocorre após decisão proferida nesta terça-feira, pela 2ª Câmara Cível do TJ/RS.

No despacho, a desembargadora Laura Louzada Jaccottet suspendeu os efeitos de duas decisões proferidas anteriormente em primeira instância, que eram favoráveis às instituições hospitalares e suspendiam a vigência das novas tabelas de remuneração aos prestadores de serviços do IPE Saúde. Após recurso de Agravo de Instrumento da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), as Instruções Normativas 1, 2, 3, 4 e 6 do IPE Saúde passam a ter aplicabilidade imediata, retomando assim a aplicação integral das novas tabelas de remuneração nos 13 hospitais autores da ação.

Na argumentação do recurso, a PGE destacou que a liminar anteriormente concedida trazia prejuízos não só ao IPE Saúde, mas também aos servidores e familiares segurados que poderiam ficar sem a proteção do plano. A Procuradoria referiu que os hospitais autores buscaram, com a ação ajuizada, a manutenção de uma sistemática que gerava prejuízos à sustentabilidade do plano de assistência à saúde do IPE. Para evitar a continuidade deste modelo, esclareceu a PGE, o governo do Estado e o IPE Saúde trabalharam na reestruturação do plano.



A Procuradoria também rebateu o argumento de que as normativas teriam sido editadas com excesso de poder regulamentar, referindo, de forma contundente, a legalidade e adequação das normas e demonstrando, em verdade, que os atos corrigiram distorções que levavam o sistema ao colapso. Destacou, ainda, o prejuízo ao sistema de saúde gerado pela suspensão agora revertida, que atingiria mais de 1 milhão de pessoas e alcançaria a cifra de R$ 208 milhões ao ano.



Além disso, o requerimento protocolado demonstrou a transparência na atuação do IPE Saúde, já que houve prévia negociação quanto ao objeto das instruções normativas questionadas. As tabelas e preços fixados foram fruto de acordo firmado entre as partes em 2021, após diversas tratativas realizadas em cerca de 50 encontros, nos quais foram apresentados os estudos e os impactos financeiros.



Na decisão, a desembargadora da 2ª Câmara Cível destaca, dentre outros pontos, que "não há prova de desequilíbrio econômico-financeiro, principalmente em desfavor das entidades autoras - com sustentáculo em premissas de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade -, que fundamente a suspensão liminar das Instruções Normativas em questão” e que o IPE Saúde “buscou a devida interação com os hospitais para elaboração do referido novo modelo de remuneração, constando que realizou mais de 50 encontros com entidades credenciadas e suas associações, de forma coletiva e individual, afim de esclarecimentos e negociações relativamente às Tabelas Próprias e a pretensão de adequação legal e econômica da remuneração".

"Recebemos a decisão com a mesma tranquilidade que as duas demais, onde fomos beneficiados com a liminar. Temos a confiança de que, ao analisar toda a documentação apresentada, o Poder Judiciário compreenderá o tamanho do prejuízo que essas novas tabelas trarão aos hospitais", comenta a presidente da Federação RS - Santas Casas e Hospitais sem Fins Lucrativos, Vanderli de Barros, através de nota do TJ/RS.



As direções da Federação RS, da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Rio Grande do Sul (Fehosul) e dos 13 hospitais se reunirão nos próximos dias para avaliar os novos passos. O indicativo, até o momento, é de suspensão da realização de atendimentos eletivos.

Em decisão proferida na terça-feira (23), a desembargadora Laura Louzada Jaccottet, da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS), deferiu o pedido liminar que garante a utilização das novas tabelas remuneratórias impostas às instituições hospitalares credenciadas ao Ipe-Saúde, até que seja julgado o mérito da ação. A decisão do recurso (agravo de instrumento) revoga a liminar anterior, que suspendia o uso do novo modelo de remuneração por 13 instituições hospitalares.

No que se refere aos medicamentos, com base no estudo elaborado pelo Tesouro do Rio Grande do Sul, a decisão destaca que o Ipe-Saúde estava pagando aos hospitais quantia acima do mercado. Além disso, conforme a relatora, conclui-se ser o medicamento genérico intercambiável com o medicamento de referência (marca), porquanto sua eficácia, segurança e qualidade foram devidamente reconhecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).