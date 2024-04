Quarta-feira deve ter chuva fraca e céu nublado em Porto Alegre

Áreas de instabilidade predominam a metade Norte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (24). O céu fica encoberto com chuva a qualquer hora do dia e não se descarta temporais. Modelos projetam a chuva mais volumosa na primeira metade do dia. Do Centro em direção ao Sul do Estado ocorre variação de nuvens, com algumas aberturas de sol, porém com umidade alta. Como resultado, a temperatura sobe mais em partes do Sul, Campanha e do Oeste. Já nas áreas onde a instabilidade predomina, a tendência é de pouca oscilação térmica.