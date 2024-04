TJRS retira prédio da Epatur de leilão promovido pela prefeitura

Previsto para ser vendido nesta terça-feira (23), o prédio da extinta Empresa Porto-alegrense de Turismo (Epatur) foi retirado de leilão promovido pela prefeitura de Porto Alegre. Liminar concedida na noite anterior pelo juiz Gustavo Borsa Antonello, da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, considerou que a edificação segue em uso, contrariando uma das prerrogativas necessárias para a alienação de patrimônio público.

A ação movida pela vereadora Karen Santos (Psol) alega que a venda é “lesiva ao patrimônio municipal e à moralidade administrativa”, sob os argumentos de que o município "não comprovou interesse público que justificasse a alienação dos bens imóveis; não comprovou ter realizado as avaliações dos imóveis; e não publicou os laudos de avaliação nem as descrições dos imóveis com suas características".

Por meio de suas redes sociais, a parlamentar comemorou a vitória parcial. “Seguimos na luta para que a decisão seja mantida e que o espaço seja destinado para construção do Museu da História e Cultura do Povo Negro.” Para Karen, “além de ser uma liquidação do patrimônio público, não havia no edital os laudos que justificassem esse valor”.

A decisão não surpreendeu o secretário Municipal de Administração e Patrimônio (Smap), André Barbosa. Segundo ele, a prefeitura está recorrendo da decisão por meio da Procuradoria Geral do Município. “Temos absoluta convicção de que esta decisão será revertida, uma vez que os imóveis objetos da ação judicial não são inventariados e também não são tombados pelo patrimônio histórico do município e tem lei, na Câmara Municipal, Lei Complementar nº 942/2022, autorizando o município a fazer essa alienação.”

Para o titular da pasta, “a informação contida na ação de que aquele imóvel é utilizado pelo poder executivo é enganosa, pois a prova juntada no processo é de 2022 em um evento que ocorreu na frente do imóvel, no Largo Zumbi dos Palmares, e não no interior do imóvel que se encontra totalmente deteriorado e sem condições de uso com parte do telhado com ameaça de desabamento”.

Avaliado em R$ 13 milhões, o prédio ocupa uma área de 4.363,54 metros quadrados, na Travessa do Carmo, no bairro Cidade Baixa (ao lado do Largo Zumbi dos Palmares). O imóvel foi sede dos diferentes órgãos responsáveis pela atividade de turismo em Porto Alegre, como a Epatur e o Escritório de Turismo. Também serviu como ponto de compra de ingressos e partida da Linha Turismo - ônibus que percorria pontos turísticos de Porto Alegre, como monumentos e prédios históricos.