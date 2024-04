Programa de Inclusão da prefeitura realiza primeiro encontro de capacitação em Porto Alegre

No último sábado (20), a Associação Brasileira de Educação, Saúde e Assistência Social (ABESS), responsável pelo programa Incluir+POA da prefeitura de Porto Alegre, realizou o primeiro Encontro de Capacitação em Educação Inclusiva, com o propósito de treinar seus colaboradores que atuam na educação especial em colaboração com as escolas municipais da capital.O evento, que aconteceu durante todo o dia no Instituto São Francisco Palloti, contou com mais de 450 colaboradores da ABESS que atuam com professores da educação especial nas 99 escolas da capital, com a participação de agentes de educação inclusiva, técnicos especialistas, assistentes sociais, psicopedagogos, fonoaudiólogos e psicólogos divididos por regiões.O secretário de Educação de Porto Alegre, José Paulo da Rosa, lembrou da importância de ampliar o Incluir+POA, bem como as ações relacionadas à inclusão, com a contratação de agentes de inclusão e técnicos, sobretudo por conta da crescente demanda que se evidencia nas escolas. “Este é um dos nossos principais programas. Um orgulho para a Prefeitura e para a Secretaria de Educação. Há muito o que ser feito, mas temos em Porto Alegre um atendimento que é referência no que diz respeito a inclusão.”, disse.