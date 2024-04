Defesa Civil emite alerta de temporais no Oeste e Campanha do RS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta para chuvas fortes, descargas elétricas e risco de alagamentos nesta segunda-feira (22). Os temporais devem atingir as regiões Oeste e parte da Campanha ao longo desta segunda-feira.



A Defesa Civil orienta a população para, durante as chuvas, retirar eletrônicos da tomada e fechar bem portas e janelas. Quem mora em áreas com histórico de alagamento deve procurar informações junto à Defesa Civil da sua cidade. É importante conhecer os Planos de Contingência municipais para saber quais os riscos e como agir em caso de desastre no seu município com as rotas de fuga, locais de abrigamento e fontes de risco.

Em caso de emergência, a Defesa Civil orienta que os moradores liguem para os fones 190 e 193.