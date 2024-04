Semana inicia com chuva em Porto Alegre

O tempo começa a mudar no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (22). A previsão é de instabilidade desde a madrugada, que avança pelo Oeste e Sul do Estado, com expectativa de predomínio de nuvens e pancadas de chuva. Modelos indicam acumulados ao redor de 50 mm em alguns pontos. Na metade Norte, o sol aparece entre nuvens e o tempo fica abafado. A temperatura sobe gradualmente e a máxima tende a oscilar entre 24 e 26°C nos vales e Noroeste. Entre a tarde e a noite, a chuva se espalha e atinge todas as regiões. Pode chover forte em pontos isolados e não se descarta a ocorrência de temporais passageiros.

Em Porto Alegre, a semana começa com variação de nuvens e aberturas de sol. Ao entardecer, haverá reforço das nuvens e poderão ocorrer pancadas esparsas de chuva, em geral, com baixos acumulados. A temperatura fica amena. O céu fica nublado nesta segunda-feira e poderá ocorrer chuva no fim da tarde.

RIO GRANDE DO SUL



Máxima: 30°C

Mínima: 8°C





PORTO ALEGRE



Máxima: 24ºC

Mínima: 16°C